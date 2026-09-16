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Beykoz’da eve silahla ateş açan 2 şahıs yakalandı

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Beykoz’da bir eve silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beykoz'da bir eve silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Örnekköy Mahallesi'nde dün bir ikamete yönelik silahla ateş açılması olayının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bölgeden kaçtıkları belirlenen B.T. (20) ve C.D. (18) isimli 2 şüpheli ekiplerin çalışmaları sonucu olay yerine yakın bir noktada yakalandı.

Şahısların olayda kullandıkları plakasız motosiklet de olay yerine yakın bir noktada bulunurken; yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca C.D. isimli şahsın 2 farklı suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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