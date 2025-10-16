Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde barışma isteğiyle eski sevgilisinin evine giden bir adam, tartışma sırasında genç kadını defalarca bıçakladı.

BOĞAZINDAN, GÖĞSÜNDEN VE KASIKLARINDAN BIÇAKLADI

Beykoz Çubuklu'da bulunan bir sitede dün saat 20.00 sıralarında , Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.