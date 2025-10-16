Haberler

Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı
Haber Videosu

Beykoz'da Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde barışma isteğiyle eski sevgilisinin evine giden bir adam, tartışma sırasında genç kadını defalarca bıçakladı.

BOĞAZINDAN, GÖĞSÜNDEN VE KASIKLARINDAN BIÇAKLADI

Beykoz Çubuklu'da bulunan bir sitede dün saat 20.00 sıralarında , Fethi Ş. bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

Ne mal insanlarsınız, ayrılmışsınız konu bitmiş herkes yoluna baksın, geriye dönüp bakacaksan ayrılma arkadaş.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar

TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.