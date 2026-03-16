Haberler

Beykoz'da dron destekli trafik denetimi: 58 araca 190 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'da polis ekiplerinin dron destekli gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde çeşitli ihlaller yaptığı tespit edilen 58 araca toplam 190 bin 538 lira cezai işlem uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Merkez Mahallesi TEM Kuzey- Güney Katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi. Dron ile havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde "kaynak yapmak", "yaya geçidi ihlali", "seyir halinde cep telefonu kullanmak", "ters yönde araç kullanmak", "yasak park" ve "trafik işaret ve levhalarına uymamak" gibi ihlaller yapıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 58 araca 190 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı