Beykoz'da Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beykoz'da Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Riva'da denize giren 4 kişi rüzgar ve dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, bir kişi ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. İki kişi ekipler tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı, bir kişi ise ağır yaralandı. Farklı noktada kaybolan diğer şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Beykoz Riva'da farklı bölgelerde denize giren 4 kişi rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar ile kıyıdan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Çalışmalar sonucunda boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahıs ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kişi ise ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Helikopter destekli arama

Farklı noktada denize giren bir kişi ise rüzgar ve yüksek dalgalar sonucu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopter ve güvenlik botu ile kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.