Beykoz'da 3 hektarlık alan küle döndü: Yangına müdahale devam ediyor

Beykoz'da gündüz saatlerinde başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi. Yangın söndürme helikopterlerinin çalışmalarını tamamladığı yangına karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.50 sıralarında Beykoz Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. 3 söndürme helikopteri, 17 araröz ve 80 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi. Yangında 3 hektarlık alan zarar görürken, havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sona erdi. Çevre ilçelerden bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Canlı anlatım: Dev derbide ilk gol geldi

Dev derbide gol perdesi açıldı, kartlar havada uçuşuyor
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi

Trump'a suikast girişiminde saldırganın tişörtündeki detaya dikkat!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı

Dev maça damga vuran hareket! Zeytin dalı uzattılar

Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı