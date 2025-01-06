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Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüne rüşvet iddiasıyla soruşturma

Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüne rüşvet iddiasıyla soruşturma
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki rüşvet iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Kim almıyoki bir çok özel kalem md leri hepsi hırsız bakın evler yazlıklar hizmetçiler. Hesap soran yokkk kii. Eee özel kalemler wc ye gitse başkanlar a sorar burda başkanlarda çoğuuuu boylee ama ülkede hesap soran kimseee yokkkk kiii.

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