Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüne rüşvet iddiasıyla soruşturma

Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.