Beyin Tümörü Tedavisi Gören Doktor Orhan Kırbıyık Hayatını Kaybetti

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Beyin Tümörü Tedavisi Gören Doktor Orhan Kırbıyık Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta görev yapan Uzm. Dr. Orhan Kırbıyık, beyin tümörü tedavisi sürecinde hayatını kaybetti. Hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Beyin tümörü tedavisi gören doktor hayatını kaybetti, meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

SİVAS - Sivas'ta görev yaparken beyin tümörü tedavisi gören Uzm. Dr. Orhan Kırbıyık, hayatını kaybetti. Merhum doktor için Sivas Numune Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi'nde 2014 yılından bu yana görev yapan ve 2018 yılında beyin tümörü teşhisi konulan Dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık hayatını kaybetti. 2022 tedavi sonrası göreve dönen ve nükseden hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 2 çocuk babası Uzm. Dr. Kırbıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden doktor için Sivas Numune Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Kırbıyık'ın yakınları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Orhan Kırbıyık'ın tabutu üzerine önlüğü konuldu. Törende akrabaları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alınmasının ardından Kırbıyık'ın naaşı, cenaze namazı için Ayyıldız Camii'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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