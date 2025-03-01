Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan Aysel Mısırcı, 1 hafta önce beyin kanaması nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. 2 çocuk annesi Aysel Mısırcı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yetkililer aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi. Ailesinin onay vermesinin ardından hastanın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. Karaciğer askeri uçakla İstanbul'a gönderilirken, böbrek Samsun'da 2 kişiye nakledilecek.

"Özellikle organ bekleyen hasta sayısı her gün artmaktadır"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastadan organları çıkarttık. Karaciğer İstanbul'da nakil edilecek. 2 böbreği de biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledeceğiz. Bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta sayısı her gün artıyor. Elimizdeki organlar maalesef yeterli değil. Sadece canlı verici ile bunu karşılamak mümkün değil. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde artan sayı kadar kadavra bağışlarının olması hem bizlere hem de bekleyen hastalarımıza ümit oluyor. Bu şekilde bağışların devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birçok cana umut oldu"

Vefat eden Aysel Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır, "Bir can kaybettik ama birçok cana umut olacak. Onun için mutluyuz ve gururluyuz. Kardeşimiz o canlarda inşallah yaşar. O da bizim için sevinç kaynağı olur" diye konuştu. - SAMSUN