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Beyin Kanaması Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Beyin Kanaması Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
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Tokat'ta, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata veda eden Polis Memuru Hacı Nuri Erdağ için tören yapıldı. Törene emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Memuru Hacı Nuri Erdağ, 26 Şubat 2025 tarihinde evinde beyin kanaması geçirerek Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Erdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Merhum polis memuru Hacı Nuri Erdağ için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene emniyet teşkilatı mensupları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erdağ'ın naşının Amasya ili Taşova ilçesi Ballıdere köyüne defnedileceği belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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