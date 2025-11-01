Haberler

Beyin Kanaması Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Beyin Kanaması Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi
Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki M.K., ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki tam teşekküllü hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki M.K., ilçedeki devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen hastanın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için 112 ambulans helikopter devreye alındı.

Kısa sürede ilçeye gelen ambulans helikopter, ilçe stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
