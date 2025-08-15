Beyin Kanaması Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Nakledildi

Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren 69 yaşındaki hasta, devlet hastanesine kaldırıldıktan sonra ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki tam teşekküllü hastaneye nakledildi.

Darende ilçesinde evinde fenalaşan 69 yaşındaki Ş.B, ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Buradaki tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen hastanın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için ambulans helikopter devreye alındı. Kısa sürede ilçeye gelen ambulans helikopter, ilçe stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
