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Hatay'da iş kazası: Beton pompasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Hatay'da iş kazası: Beton pompasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Hatay'ın Erzin ilçesinde tren yolu yapım şantiyesinde beton mikserinin pompası kırılarak işçi H.E.'nin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Batman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen işçinin cesedi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da tren yolu yapım şantiyesinde yaşanan iş kazasında kırılan beton pompasının üzerine düştüğü işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzin ilçesi Burnaz sahil yolu mevkiinde yaşandı. Bölgede tren yolu yapım çalışmalarının sürdüğü şantiyede beton mikserinin pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle kırılarak H.E. isimli işçinin üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin Batman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. H.E.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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