Haberler

Beton Mikserinin Devrilmesiyle Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Beton Mikserinin Devrilmesiyle Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde devrilen beton mikseri, inşaatta çalışan 26 yaşındaki Halil İbrahim Gördü'ye çarparak ölümüne neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde devrilen beton mikseri inşaatta çalışan gencin ölümüne neden oldu.

Kaza, Karacaomer Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, betonu inşaata aktaran beton mikseri pompası, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen beton mikseri pompası, inşaatta çalışan Halil İbrahim Gördü'ye (26) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Halil İbrahim Gördü'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.