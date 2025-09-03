Beton Mikserinin Devrilmesiyle Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde devrilen beton mikseri inşaatta çalışan gencin ölümüne neden oldu.

Kaza, Karacaomer Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, betonu inşaata aktaran beton mikseri pompası, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen beton mikseri pompası, inşaatta çalışan Halil İbrahim Gördü'ye (26) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Halil İbrahim Gördü'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU