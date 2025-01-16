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Beton Mikserinin Çarptığı Kadın Yaralandı

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Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bir beton mikserinin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Beton mikserinin çarptığı kadın yaralandı

MALATYA - Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 44 AFJ 288 plakalı Mercedes marka beton mikseri, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.D.'ye çarptı. Kazada yaya yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beton Mikserinin Çarptığı Kadın Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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