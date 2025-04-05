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Beton Mikseri Yan Yattı, Sürücü Ağır Yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir beton mikseri yan yattı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Beton mikseri yan yattı, sürücü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yan yattı. Yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Gemlik-Armutlu yolu Narlı mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada ağır yaralanan mikser sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan yatan beton mikseri, çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton Mikseri Yan Yattı, Sürücü Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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