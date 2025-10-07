Haberler

Beton Mikseri Tortum Çayı'na Uçmaktan Son Anda Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Artvin karayolunda virajı alamayarak devrilen beton mikseri, Tortum Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum- Artvin karayolunda virajı alamayıp devrilen beton mikseri Tortum Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum-Artvin karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Erzurum yönüne seyreden 08 ABC 461 plakalı beton mikseri, keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Tortum Çayı kıyısındaki toprak birikintisine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.