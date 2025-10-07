Erzurum- Artvin karayolunda virajı alamayıp devrilen beton mikseri Tortum Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum-Artvin karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Erzurum yönüne seyreden 08 ABC 461 plakalı beton mikseri, keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Tortum Çayı kıyısındaki toprak birikintisine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM