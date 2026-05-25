Bayram trafiği uyarısı 'Mola vermek hayat kurtarır'

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, 9 günlük bayram tatilinde karayollarında yaşanacak trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri kurallara uyma ve dikkatli olmaya çağırdı.

Başkan Tekin; "Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşımız yola çıkmaya hazırlanıyor. Bayramlar sevinç günleridir, bayram sevgisini mateme dönüştürmemek için lütfen kurallara uyun ve aşırı hız yapmayın" dedi.

Mola vermek hayat kurtarır

Yolculuk sırasında özellikle uzun yollarda sık sık mola verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Rıza Tekin; ayrıca araçlara yapılacak bakımların kaza riskini azaltacağını ifade etti. Tekin, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Sürücülerden öncelikli beklentim araçta aileleri olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Otomobiliniz ne kadar iyi olursa olsun, lastikleriniz ne kadar yeni olursa olsun hiçbiri sürücünün dikkatinin yerini alamaz. Yol üzerindeki tesislerde mola vermek güvenlidir. Özellikle uzun yol sırasında arabadan inip bir bardak çay içmek, biraz dinlenmek iyi gelir. Unutmayın mola vermek hayat kurtarır. Ayrıca yola çıkmadan önce sürücülerimiz araç bakımlarını mutlaka yaptırmalılar. Araç kullanırken, sürücülerin en dikkat etmesi gereken konuların başında ise telefonla konuşmamaları geliyor. Sürüş sırasında telefonla konuşmak veya mesajlaşmak dikkati dağıtarak kaza riskini 4 kata kadar artırır. Yine bayramda yola çıkacak sürücülerimizin hız sınırlarına mutlaka uymalı. İnşallah Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımız kazasız, belasız bir şekilde sevdiklerine kavuşur. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
