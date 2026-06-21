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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta hasar oluştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kurugöl (Mamadik) mevkiinde Mehmet A.'ya ait 48 AHJ 705 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç yangınına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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