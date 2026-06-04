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Besni'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Besni'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi deprem konutları yakınlarında Hacı Ali Ö. idaresindeki 34 PH 2748 plakalı otomobil, karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Gaziantep istikametine seyir halinde olan Vakkas T. idaresindeki 46 BA 848 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hacı Ali Ö. ile otomobilde bulunan Saniye Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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