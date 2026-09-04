Manavgat'ta enerji hattı yangını: 1 dönüm zarar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kopan enerji nakil hattı nedeniyle çıkan orman yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Çay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, enerji nakil hattındaki elektrik kablosunun kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı Jandarma Asayiş Timi sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptığı yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı