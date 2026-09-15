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Beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
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Aksaray’da 5. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da 5. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1683. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşanmıştı. 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş henüz belirlenemeyen şekilde oturdukları 5. katın penceresinden aşağıya düştü. Genç kız sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zeynep Nazlı Öztaş, Somuncu Baba Külliyesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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