Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift gözaltında! İlk ifadelerinde ikisi de aynı savunmayı yaptı
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İstanbul Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrasında sosyal medyada büyük tepkiye sebep olmuştu. Polis o şüphelileri güvenlik kamerasından tespit ederek gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan çift, aşırı alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını söyledi.
Polisi harekete geçiren olay, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ile ortay çıktı. Beşiktaş'ta yaşandığı iddia edilen görüntüde, bir kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Vatandaşların uyarısına aldırış etmeyen ikilinin bu durumunun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine polis inceleme başlattı.
İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI
Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın, Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirledi. Sokak ortasında bir otomobilin kaputu üzerinde ilişkiye giren ikilinin A.E.K. ile Z.A.S olduğu belirlendi. Her iki isim de gözaltına alındı.
İLK İFADELERİ: OLAYI HATIRLAMIYORUZ
Emniyette ifadesi alınan Z.A.S.'nın aşırı alkollü olduğunu söylediği ve olayı hatırlamadığını belirttiği öğrenildi. Turizmci A.E.A.'nın da benzer ifade verdiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin "Hayasızca hareketler" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.