Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 şüpheli 3,5 saat sonra yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 şüpheli 3,5 saat sonra yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kuruçeşme'de bir iş yerine motosikletli iki şüphelinin açtığı ateşte 24 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler, dron destekli aramada yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı; olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki U.A. hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri önünde bekleyen Umut A., (24) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Umut A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirtilen M.O.'yu (17), yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı

Yaptıklarına LaLiga bile kayıtsız kalamadı
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı19

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha19

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı dahil 3 tutuklama
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede dehşet! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Biden protestocuların hedefinde! Üzerine süt fırlattılar
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran