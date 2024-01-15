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Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman, Şehit Başkomiserin Kızı Çıktı

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Beşiktaş'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti. Yalman, şehit başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi. Yangın, elektrikli ısıtıcıdan çıktı ve kısa sürede büyüdü. Yalman, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti. Nazlı Hilal Yalman, 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi. Yalman memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede 12 Ocak Cuma saat 02.00'de yangın çıktı. İddiaya göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, bina içine dolan dumanı tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salonda ağır yaralı halde bulundu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağıtım hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü ve aynı zamanda müzisyen olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenilen Yalmaz memleketi Bursa'da cenaze töreninin ardından toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazlı Hilal Beşiktaş Bursa İtfaiye Güvenlik Ölüm Kaza 3.Sayfa Haberler

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