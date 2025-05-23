Beşiktaş'ta Kameraman Cemre Öğren'in Sır Ölümü

Beşiktaş'ta Kameraman Cemre Öğren'in Sır Ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta 32 yaşındaki kameraman Cemre Öğren, haber alınamaması üzerine arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay, genç adamın pencereye asılmış halde bulunmasıyla korkunç bir hale geldi. Ölümüne dair yapılan incelemelerde bıraktığı notta veda ifadeleri dikkat çekti.

Beşiktaş'ta kameramanın sır ölümü

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta 32 yaşındaki Cemre Öğren, haber alınamaması üzerine çilingirle içeri giren arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay, Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinema sektöründe kameramanlık yaptığı öğrenilen Cemre Öğren'den arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine binaya gelen giren arkadaşları, çilingirle içeriye girdi. Korkunç manzarayla karşılaşan arkadaşları, Öğren'i pencereye asılmış halde buldu. Olayın ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Öğren'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 hafta önce kız arkadaşından ayrılmış

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada, Cemre Öğren'in telefonunun şifresinin yazılı olduğu bir not bulunduğu, notta ise "veda" ifadesiyle birlikte gülücük ve kalp emojileri olduğu görüldü. Öğren'in, telefonunun açılmasını istediğine dair bir not bıraktığı da tespit edildi. Yaklaşık iki hafta önce kız arkadaşından ayrıldığı, son olarak da olaydan önceki akşam arkadaşlarıyla görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Cemre Öğren'in yasa dışı yola başvurarak borçlandığı bilgisine ulaşıldı. CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu olan Cemre Öğren'in cenazesi, çarşamba günü memleketi Manisa'ya götürüldü. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Öğren, Şehzadeler Hatuniye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.