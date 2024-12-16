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Genç kadının, İETT otobüsünün altında can verdiği kaza kamerada

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İstanbul Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu'nun İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen kadına, İETT otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde hayatını kaybederken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Feci kaza anı ise kameraya yansıdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA CAN VERDİ

Edinilen bilgiyi göre olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu'nun (38), durağa yürüdüğü sırada 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsü yolcu almak için durağa ilerledi. Kemal B. hakimiyetindeki otobüs talihsiz kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesini tamamlanmasının ardından bir hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan İETT şoförü Kemal B. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kemal B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde durağa giren İETT otobüsünün yolda yürüyen kadına çarptığı görülüyor.

Genç kadının, İETT otobüsünün altında can verdiği kaza kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu kaza ile ilgili dun yazmistim... goruntuleri gormeden hem sofor hem vefat eden kadin tarafi icin zor demistim. Ama video yu gorunce, bu bence tam olarak kaza degil... resmen soforun dikkatsiz tavri... cinayet denebilir bence... Kardeslerim, farkindasinizdir... bir isi cok fazla sure ile yapan bir insan, o isi burun ucu ile yapmaya basliyor bir yerden sonra... yani bence en cok trafik kurallarini ihlal edenler taksi, otobus, kamyon, dolmus, servis soforleri...cunku adam ole bir noktaya geliyorki, tek parmagi ile direksiyon tutar hale geliyor... Dikkatleri diger soforlere gore cok daha az oluyor... Bence sivil trafik polisleri boyle, taksi , otobus, dolmus vs ye yolcu gibi binip kontroller yapmali. bir nebze bu soforler bu korku ile daha dikkatli olurlar...

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Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

körmü acaba bu şöfor kesin telefonla oynuyor dur

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