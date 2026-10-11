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Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücü gaza basınca binanın bahçesine uçtu, hafif yaralandı

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Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücü gaza basınca binanın bahçesine uçtu, hafif yaralandı
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İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre, otomobilini park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip binanın bahçesine uçtu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen otomobil vinçle çıkarıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta iddiaya göre, otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca bir binanın bahçesine uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Akatlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BT 2876 plakalı Honda marka otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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