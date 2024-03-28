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Beşiktaş'ta hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 ağır yaralı

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Beşiktaş'ta hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletli Semanur Hacıoğlu (25), yasak yerden "U" dönüşü yapmaya çalışan 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hacıoğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hacıoğlu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hacıoğlu'nun durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö.'yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Polis merkezinde ifadesi alınan A.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerin ardından sürücü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Beşiktaş Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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