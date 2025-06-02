Beşiktaş'ta Çınar Ağacı Üzerine Düştü: 3 Araç Hasar Gördü

Beşiktaş'ta Çınar Ağacı Üzerine Düştü: 3 Araç Hasar Gördü
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Beşiktaş'ta bir çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle üç aracın üzerine devrildi. Olayda araçlar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Çevrede kimsenin olmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Beşiktaş'ta çınar ağacı üç aracın üzerine devrildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, ağacı kaldırmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir çınar ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle 3 aracın üzerine devrildi. O esnada çevrede kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağacın altında kalan park halindeki 34 CJP 471, 34 MDZ 876 ve 34 RJ 9210 plakalı araçlarda hasar oluştu.

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Zamanında bu binada da oturdum, epey eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.

İtfaiye ekiplerinin ağacı olay yerinden kaldırmak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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