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Beş Katlı Apartmanda Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Aydın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin investigation edilmeye başlandığı bildirildi.

Beş katlı apartmanda yangın paniği: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

AYDIN - Aydın Efeler ilçesinde beş katlı binada çıkan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sararken mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenli araç marifeti ile kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumda bulunan malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, dumanlar bütün apartmanı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve doğalgaz ile elektrik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, güvenlik amacıyla apartmanın doğalgaz ve elektrik akımı kesildi. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarılırken, olayda 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin, uzun uğraşlarının sonucunda yangın söndürüldü. Apartmanı saran duman tahliye edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - 3.Sayfa
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