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Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde 8 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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Karayip ülkelerinde etki gösteren Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 8'e yükseldi. Jamaika'da bir kadının evinin üzerine devrilen ağaç sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer Karayip ülkelerinden bildirilen can kayıplarıyla birlikte afetin bilançosu arttı. Jamaika'da olağanüstü hal ilan edildi ve maddi hasar meydana geldi.

Karayip ülkelerinde etki gösteren Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 8'e yükseldi.

Karayip ülkelerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Beryl Kasırgası son olarak Jamaika'yı vururken, felaketin bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Jamaika'nın Hanover bölgesinde bir ağacın şiddetli rüzgar nedeniyle ev üzerine devrilmesi sonucu bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişmelerle birlikte diğer Karayip ülkelerinden bildirilen can kayıpları ile birlikte afetin bilançosu en az 8'e ulaştı. Afet bölgesi olarak belirlenen Jameika'da olağanüstü hal ilan edilirken, başkent Kingston başta olmak üzere birçok kesimde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

"Felaketin 2'nci aşamasına girdik"

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Beryl Kasırgası'nın etkileri ile ilgili yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve yağışların bazı bölgelerde altyapıya zarar verdiğini belirterek, birçok bölge sakininin barınaklara tahliye edildiğini söyledi. Yeni sel baskınları ve toprak kaymalarının yaşanabileceğini belirten Holness, "Şiddetli yağışların devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Bundan sonra afetin yaralarını sarmaya çalışacaklarını vurgulayan Holness, "Felaketin 2'nci aşamasına girdik. Artık müdahale çabalarına odaklanmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre Beryl Kasırgası'nın bu gece itibarıyla Jamaika'da etkisini yitirmesi ve Meksika'nın Yucatan Adası'nda etkili olması bekleniyor.

Beryl Kasırgası Karayip ülkelerini vurmuştu

Karayip ülkelerinde etki gösteren Beryl Kasırgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemiş, kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle Grenada'da 3, St Vincent ve Grenadinler'de 1, Kuzey Venezuela'da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Birçok bölgede maddi hasar meydana gelmişti. - KİNGSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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