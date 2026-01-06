Haberler

Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili "terör soruşturması" başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde 3 Ocak'tan bu yana devam eden elektrik kesintisinin ardındaki sabotajla ilgili olarak Federal Savcılık terör soruşturması başlattı. 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan olayın aşırı solcu bir grup tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Almanya'da Federal Savcılık, başkent Berlin'in güneybatısında 3 Ocak'tan bu yana devam eden elektrik kesintisine neden olan sabotajla ilgili olarak terör soruşturması başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan sabotaj "terör soruşturmasına" dönüştü. Federal Savcılık, Berlin'in güneybatısındaki elektrik dağıtım istasyonlarını hedef alan yangınları çıkaran elektrik kablolarına zarar veren şüpheli veya şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği, anayasaya aykırı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması suçlamasıyla soruşturma açıldığını açıkladı. Federal Savcılığın Berlin'deki elektrik kesintisine neden olan sabotaj en az üç kişiden oluşan bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği kanısında olduğu belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında enerji nakil hatlarına zarar veren ve 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerinin 8 Ocak'a kadar elektriksiz kalmasına neden olan sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında 3 Ocak sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş Alman ordusu bölgeye intikal etmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur