Haberler

Berlin'de silahlı saldırı: 2'si ağır 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin kentindeki bir apartman dairesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili birkaç kişiyi gözaltına aldı ve saldırının sebebi hakkında bilgi bulunmadığını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendi. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, Tiergarten semtindeki Wichmann Caddesi'nde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki dairede silahlı saldırı gerçekleştiği aktarıldı. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandığı, yaralılardan birinin kendi imkanları ile apartmanın arka sokağındaki hastaneye sürünerek ulaştığı belirtildi. Polis, saldırının yapıldığı adrese ulaştığında ise 4 yaralının daha olduğunu belirledi. Yaralılarından biri kadın 2 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Polis, saldırının yapıldığı apartman dairesi ve yaralıların kaldırıldığı hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis olayla ilgisi olabilecekleri gerekçesiyle birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Alman basınına konuşan Berlin Emniyet Müdürlüğü'nden bir yetkili, saldırının nasıl yapıldığı, kimlere yönelik olduğu ve niçin yapıldığı konusunda henüz ellerinde yeterli bilgi olmadığını belirtti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi