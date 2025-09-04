Berlin'de Araç Kalabalığa Daldı: 4 Yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir şahsın aracı ile aralarında 7-8 yaşlarındaki öğrencilerin de bulunduğu 15 kişilik bir grubun arasına dalması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığa daldı. Öğle saatlerinde Wedding semtindeki See Caddesi'nde meydana gelen olayda bir şahıs aracı ile 7-8 yaşlarındaki öğrencilerin de bulunduğu 15 kişilik bir gruba çarptı. İlk belirlemelere göre, en az 3 öğrenci hafif, öğretmenleri ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinde ifadesi veren araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma başlattı. - BERLİN