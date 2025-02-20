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Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde, üç ayrı adreste uyuşturucu ticareti yapan E.E. isimli şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Yapılan baskınlarda esrar, metamfetamin, sentetik haplar ve uyuşturucu ticaretine ait çeşitli deliller ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde üç ayrı adreste uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.E. adlı şüphelinin üç ayrı adresi zula olarak kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. 19 Şubat günü polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve sentetik haplar ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca, mermiler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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