Bergama'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 990 Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 bin 990 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu miktar, Bergama'da şimdiye kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu hap miktarı olarak kayıtlara geçti.

Bergama polisi, bugüne kadar ilçede tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu hapın yakalandığı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, Bergama Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği öncülüğünde yürütülen operasyonda Fatih Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 3 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, toplam 5 bin 990 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu miktar, Bergama'da şimdiye kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu hap miktarı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR