Haberler

Bayram ziyaretinde tartıştığı eniştesini öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bergama ilçesinde bayram ziyareti sırasında çıkan sözlü tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Alkol etkisindeki bir kişi, eniştesini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Bergama ilçesi Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram ziyareti için bir araya gelen O.S.(23) ile eniştesi Cemal Dinç (56) arasında sözlü tartışma çıktı. Alkolün etkisinde olduğu öne sürülen O.S., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikametgahlarının yaklaşık 50 metre ilerisindeki yolda eniştesi Cemal Dinç'i bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemal Dinç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suç aletiyle yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, kayınbirader O.S.'yi kısa sürede suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

