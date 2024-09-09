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Gaziantep'te Berber Dükkanında Kazara Öldürme Olayı

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Gaziantep'te bir berber dükkanında, O.Y. isimli şahıs tüfeğiyle doldur boşalt yaptığı sırada, kazara arkadaşı 19 yaşındaki Selim Maydonozoğlu'nu vurdu. Maydonozoğlu hayatını kaybederken, olaya tanık olan kuzeni Kenan İ., O.Y.'yi bıçakla yaraladı. Selim Maydonozoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi, O.Y.'nin tedavisi polis gözetiminde devam ediyor.

Gaziantep'te bir şahıs, berber dükkanında tüfeğiyle kazara arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu öldürdü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç sokaktaki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanında tüfeğiyle doldur boşalt yapan O.Y. isimli şahıs, kazara arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu (19) vurdu. Selim Maydonozoğlu hayatını kaybederken berber dükkanında bulunan ve olaya şahit olan kuzeni Kenan İ. ise kuzenini vuran şahsı bıçakla yaraladı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Berberde doldur boşalt esnasında arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Selim Maydonozoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

Olay sonrası maktulün kuzeni tarafından bıçaklanan katil zanlısının tedavisinin ise polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep 3-sayfa Polis Selim

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