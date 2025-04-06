Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolunu Özel yanına aldı
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! KKTC'de yakalanan reklamcı tutuklandı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki

Benzin Döküp İntihar Girişiminde Bulunan Şahıs, Polis Tarafından İkna Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, kız arkadaşının evini terk etmesi üzerine benzin dökerek intihar etmek isteyen S.K., polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilerek eylemini sonlandırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen şahsı polis ikna etti

ÇORUM - Çorum'da birlikte yaşadığı kadının evi terk etmesi üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Gülalibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde üzerine benzin döken S.K. isimli şahıs, kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Birlikte yaşadığı kız arkadaşının evi terk etmesi sebebiyle intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs eylemini sonlandırdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.