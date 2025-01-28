Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, sette kendisine oyunculukla ilgili tavsiyeler veren Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu.

Ahlat Ağacı filmlerinin çekimlerinde, Nuri Bilge Ceylan'ın Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk üzerine tavsiyeler verdiği anlara ait video sosyal medyada çok konuşulmuş, birçok kullanıcının da tepkisini çekmişti.

Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti programına konuk olan Bennu Yıldırımlar, o video hakkında ilk kez açıklama yaptı. Yıldırımlar, sosyal medyada çok konuşulan video için şu ifadeleri kullandı:

"BENCE ETİK DEĞİL"

"Saygı duyup dinledim ben onu neyi hissettiğini, neler istediği konusunda. Ama iş biraz daha kendiliğinden uzayınca başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Bir stil tabii ki ama etik değil. Bence etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? O konu üzerinde bence düşünülmesi gerekir. Böyle şeylerin çekileceğini bile bile gittiğiniz bir ortamda ondan sonra bunların doğal olarak gösterilmesinden etik mi değil mi anlayışına biraz odaklanmamız lazım"