Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Ahlat Ağacı filminin çekimleri sırasında Nuri Bilge Ceylan'ın kendisine verdiği oyunculuk tavsiyeleriyle ilgili "Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi?" dedi.

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, sette kendisine oyunculukla ilgili tavsiyeler veren Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu.

Ahlat Ağacı filmlerinin çekimlerinde, Nuri Bilge Ceylan'ın Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk üzerine tavsiyeler verdiği anlara ait video sosyal medyada çok konuşulmuş, birçok kullanıcının da tepkisini çekmişti.

Bennu Yıldırımlar, kendisine oyunculuğu anlatan Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu: Etik değil

Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti programına konuk olan Bennu Yıldırımlar, o video hakkında ilk kez açıklama yaptı. Yıldırımlar, sosyal medyada çok konuşulan video için şu ifadeleri kullandı:

"BENCE ETİK DEĞİL"

"Saygı duyup dinledim ben onu neyi hissettiğini, neler istediği konusunda. Ama iş biraz daha kendiliğinden uzayınca başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Bir stil tabii ki ama etik değil. Bence etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? O konu üzerinde bence düşünülmesi gerekir. Böyle şeylerin çekileceğini bile bile gittiğiniz bir ortamda ondan sonra bunların doğal olarak gösterilmesinden etik mi değil mi anlayışına biraz odaklanmamız lazım"

Bennu Yıldırımlar, kendisine oyunculuğu anlatan Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu: Etik değil

Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
img

Görüntü Rusya'dan değil Türkiye'den! 40 saniye dayanabildi
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Bu adamın filmleri ruhumu bunaltiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.