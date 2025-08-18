"Benim oğlumu işe almadın" deyip CHP'li eski başkana saldırdı

'Benim oğlumu işe almadın' deyip CHP'li eski başkana saldırdı
Sinop'un Erfelek ilçesinin CHP'li eski Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, yürüyüş yaptığı sırada bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın, 'Benim oğlumu işe almadın' diyerek saldırdığı iddia edildi. Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu, polisin saldırganı yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

"OĞLUMU İŞE ALMADIN" DEYİP SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. adlı şahıs ilçede günlük yürüyüşünü yapan Şimşek'e yumruklu saldırıda bulundu. Şahsın saldırı sırasında, "Sen başkanken benim oğlumu işe almadın" diyerek bağırdığı iddia edildi.

ESKİ BAŞKAN ANJİYO OLMUŞTU

Kısa süre önce kalp krizi geçirerek anjiyo olduğu bilinen Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKANLARDAN KINAMA MESAJI

Saldırıya ilişkin Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı kınama mesajı yayımladı. Gürbüz mesajında, "Önceki dönem Erfelek Belediye Başkanımız Muzaffer Şimşek'e yapılan hain saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muzaffer başkanımız yalnız değildir" ifadelerine yer verdi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise mesajında, "2014-2019 yılları arasında Erfelek Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten değerli büyüğüm Sayın Muzaffer Şimşek'e karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kaçan şahsın bir an evvel yakalanmasını ve adalet karşısına çıkmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
