'Ben bu Beren'i yerim' videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin Muğla Bodrum'daki tatili sırasında bir basın mensubunun aldığı video görüntülerde duyulan konuşmalarda "Ben bu Beren'i yerim." sözleri tepki çekmişti. Konuyla ilgili Ekol TV'den yapılan açıklamada videoyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken iddiaların odağındaki muhabir, olayın ayrıntılarını paylaştı.

"SÖZÜ BENİM SÖYLEMEDİĞİM OLDUKÇA AÇIK"

Beren Saat'le ilgili çekilen ve tepki konusu olan videoyla ilgili Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan'dan yapılan sosyal medya paylaşımında olayın ayrıntılarına yer verildi.Kotan, "Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır" ifadelerini kullandı.

Kotan'ın videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır.

İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.

Saygılarımla Uğur Kotan"