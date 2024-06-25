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"Ben bu Beren'i yerim" videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı

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Eşi Kenan Doğulu'yla tatil yaparken görüntülenen Beren Saat'e bir basın mensubunun "Ben bu Beren'i yerim" sözlerinin gündem olması üzerine TV kanalı inceleme başlatmıştı. Muhabir, videonun ayrıntılarını paylaşarak eleştirilen sözü, kendisinin değil, yanındakinin söylediğini belirtti.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin Muğla Bodrum'daki tatili sırasında bir basın mensubunun aldığı video görüntülerde duyulan konuşmalarda "Ben bu Beren'i yerim." sözleri tepki çekmişti. Konuyla ilgili Ekol TV'den yapılan açıklamada videoyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken iddiaların odağındaki muhabir, olayın ayrıntılarını paylaştı.

"SÖZÜ BENİM SÖYLEMEDİĞİM OLDUKÇA AÇIK"

Beren Saat'le ilgili çekilen ve tepki konusu olan videoyla ilgili Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan'dan yapılan sosyal medya paylaşımında olayın ayrıntılarına yer verildi.Kotan, "Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır" ifadelerini kullandı.

Kotan'ın videolu paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiyi de "sus lan" diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum... Bunların hepsi paylaştığım videoda kanıtlıdır.

İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabirini de şaşkınlıkla izliyorum. Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yalan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.

Saygılarımla Uğur Kotan"

'Ben bu Beren'i yerim' videosu tepki çekmişti! İddiaların odağındaki muhabir ayrıntıları paylaştı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kenan Doğulu Beren Saat İnceleme Tatil 3.Sayfa Medya Magazin Haberler

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Yorumlar (11)

Davut Şeyban:

YENİR YANE KARI GÜZEL

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Turbo Levent:

BENİMN FAVORİM HADİSE ..ÇATAL ÜÖGEN ÇOK İYİ

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Sihirbazın Çırağı:

Haberin haftası olmadan" Beren "marka bir kakavolu bisküvit piyasaya sürülünce hepsinin reklam olduğu anlaşılırmış.

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Hek Tor:

Çok iyi bir fikir, reklam ajansımda senin gibi bir elemanımın olmasını isterim vallaaaa....

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Serkan Taşdemir:

Bihter için farketmez diyor arkadaş

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Hek Tor:

Muhabir de ''Behlül'' e mi oynuyor yani?

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mehmet çelik:

Adına her ne dersen de. evli kadın veya erkek evliligini düşünmeli,Saygı duymalı. MARKETTE ALIŞVERİŞE GİTTİGİNDE RAFLARDA URUNLER SERGİLENİR. BAKARSİN CANİN CEKER ALİRSİN VEYA ALAMASİN. PAHALİ VEYA UCUZ. GUZEL VEYA CİRKİN. TATLİ VEYA ACİ. HEPSİNİN BİR ALBENİSİ VAR. Rafta sergilenmeyen ürünün adı olmaz tadı olmaz. YİYENİDE OLMAZ !!!

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Safe Safer:

Yaw kardeş güzel yazmışsın da Ne demek istedin?!

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Gjerj Kastoroiti:

ye işte geri vites yapma

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murat:

Yenmezmi bence lokum gibi yenir

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