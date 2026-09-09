Belen’de otomobilin motorundan alev yükseldi
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Hatay’ın Belen ilçesinde aracın motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde aracın motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki FİAT marka otomobilin motorundan alevler yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı