Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar

Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe vererek hayatını kaybeden 5 çocuk babası Nuh Mercimek'in olay öncesi belediyedeki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, belediyenin özel kalem müdürü ile odada görüşen Mercimek'in sinirlenerek kendini yere attığı, su ve kolonya verildikten sonra bir kişinin Mercimek'e vurulduğu görüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın, belediyedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BELEDİYE ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi'nde meydana geldi. Aracı ile belediye önüne gelen 5 çocuk babası Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Darbedildiğini iddia ettikten sonra üzerine yanıcı madde döken Nuh Mercimek (45) kendisini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen Mercimek'in vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen Nuh Mercimek hayatını kaybetti.

BELEDİYEDE YAŞANANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Mercimek'in kendisini yakmadan yaklaşık 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne geldiği öğrenildi. Mercimek'in görüşmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde belediye özel kalem müdürü ile beraber odaya giren Mercimek'in sinirlenerek kendisini yere attığı, daha sonra belediye özel kalem müdürünün Mercimek'e su ikram ettiği ve güvenlik görevlisinin ise kolonya verdiği görüldü.

MERCİMEK'E BİR KİŞİ VURMUŞ

Görüntünün devamında ise Mercimek'in masaya vurduğu ve daha sonra odada bulunan bir kişinin Nuh Mercimek'e vurduğu görüldü. Güvenlik kamerasını sonunda ise kalabalığın odadan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
elin kolun kırılsın vurduysan köpek sen dağa beterini yaşa

Nerde ofc var Afşinde Elbistanda

