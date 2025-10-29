Haberler

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze'de çöken 5 katlı binanın enkazında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz dikkat çeken bir iddiada bulundu. Büyükgöz "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var" dedi.

  • Kocaeli Gebze'de 5 katlı bir bina çöktü.
  • Enkaz altında aynı aileden 5 kişi bulunuyor.
  • Belediye başkanı binanın metro çalışması nedeniyle çökmüş olabileceğini değerlendiriyor.

Kocaeli Gebze'de altında eczane bulunan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Binanın enkazı altında aynı aileden 5 kişinin bulunduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vahim bir iddiada bulundu.

BİNA METRO ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MI ÇÖKTÜ?

Bölgede metro çalışması olduğu bilgisini veren Başkan Büyükgöz "5 katlı binanın bu çalışma nedeniyle çökmüş olabileceğini değerlendiriyor. Metro çalışmasından kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Badem bıyıklı belediye başkanı, senin bu işte parmağın var kesin, kayyum atanmalı buraya, görevini layıkıyla yapmadığın için....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.