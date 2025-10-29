Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Gebze'de çöken 5 katlı binanın enkazında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz dikkat çeken bir iddiada bulundu. Büyükgöz "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var" dedi.
- Kocaeli Gebze'de 5 katlı bir bina çöktü.
- Enkaz altında aynı aileden 5 kişi bulunuyor.
- Belediye başkanı binanın metro çalışması nedeniyle çökmüş olabileceğini değerlendiriyor.
Kocaeli Gebze'de altında eczane bulunan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.
BELEDİYE BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Binanın enkazı altında aynı aileden 5 kişinin bulunduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vahim bir iddiada bulundu.
BİNA METRO ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MI ÇÖKTÜ?
Bölgede metro çalışması olduğu bilgisini veren Başkan Büyükgöz "5 katlı binanın bu çalışma nedeniyle çökmüş olabileceğini değerlendiriyor. Metro çalışmasından kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa