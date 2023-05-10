Belçika ve ABD vatandaşları evden tahliye edilirken zorluk çıkardı

Antalya'da yaşayan Belçika vatandaşı Abdulwahab B. ve ABD'li Bethany E., yaşadıkları evden tahliye edilirken icra memurlarına ve avukatlara zor anlar yaşattı. Tahliye işlemi sırasında ikili, polis ve çilingir yardımıyla açılan kapıdan sonra 'Amerikan vatandaşıyız bize dokunamazsınız' diyerek memurlara zorluk çıkardı. Bethany E., eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ev sahibine doğru tutarak 'Şeytansın' diye bağırdı. Olaylar cep telefonu ile kayıt altına alınırken, avukat Şerife Sultan Alp, ikili hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA'da yaşadıkları evden tahliye kararı çıkan Belçika vatandaşı Abdulwahab B. ve ABD'li Bethany E., icra memurlarına ve avukatlara zor anlar yaşattı. İlk olarak kapıyı açmayan ikili, ardından 'Amerikan vatandaşıyız bize dokunamazsınız' dedi. Memurlara hakaret ve küfür eden Bethany E., eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ev sahibine doğru tutarak 'Şeytansın' diye bağırdı. Yaşananlar cep telefonu ile kayıt altına alınırken, avukat Şerife Sultan Alp, ikili hakkında şikayetçi oldu.

Muratpaşa'da yaşayan Mualla Doğan, aynı ilçedeki eşyalı evini 2 yıl önce Belçika vatandaşı Abdulwahab B. ve ABD'li Bethany E.'ye kiraya verdi. 2 yıllık süreçte iddiaya göre eve farklı kişiler girip çıkınca Doğan kiracılarını uyardı. Ancak olay devam edip, binada yaşayan diğer kişilerden de şikayet gelince Doğan, avukatı Şerife Sultan Alp'e vekalet verip kiracıları tahliye etmesini söyledi. Hukuki süreci başlatan Alp, tahliye kararı aldırdı. Alp ardından kiracıları arayarak tahliye için geleceklerini, eşyalarını toplamalarını söyledi. 2 Mayıs günü icra memuru ile adrese giden Şerife Sultan Alp, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Abdulwahab B. ve Bethany E., uzun süre çalınmasına rağmen kapıyı açmadı. Polis ve çilingir kapıyı açınca ikili, cep telefonları ile o anları kayıt altına almaya başladı ve İngilizce 'Biz Amerikan vatandaşıyız, bize dokunamazsınız' diyerek memurlara zorluk çıkardı.

Bu kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirten avukat Şerife Sultan Alp, "Tahliye için icra memuru ile birlikte geldik. İlk etapta kapıyı bize açmadılar. Polis ve çilingir geldi, kapıyı açtı. Kapı açılınca kameralarla bizi çekerek 'Biz Amerikan vatandaşıyız. Bize dokunamazsınız, eve giremezsiniz' dediler. Yaklaşık 2,5- 3 saat kadar bu olay sürdü. Ev eşyalı, kiraya verilmişti ancak eşyaların bir kısmı kayıptı. Kendilerine eşyalarını toplamasını söyledik ancak toplamadı. Sürekli ev sahibine doğru evdeki Kur'an'ı sallayarak 'Sen şeytansın' diye bağırdı. Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.