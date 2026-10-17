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Belçika'da yaklaşık 600 gencin protestosuna polis gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

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Belçika'da ekim ayı başında Liege'de başlayıp Brüksel'e yayılan öğrenci protestoları yeniden alevlendi. Brüksel'de yaklaşık 600 gencin katıldığı gösteriye polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Belçika'da ekim ayı başında Liege'de başlayan ve başkent Brüksel'e yayılan öğrenci protestoları yeniden alevlenirken, bugün yaklaşık 600 gencin katıldığı gösterilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Belçika'da ekim ayının başında Liege kentinde başlayan ve başkent Brüksel'e yayılarak çatışmalara dönüşen öğrenci protestoları, birkaç günlük sakinliğin ardından her iki kentte yeniden başladı. Brüksel'in en yoğun tren istasyonlarından Midi çevresinde ve Anderlecht semtinde gençler yeniden sokaklara çıktı. Bölgeye polis ekipleri ve TOMA araçları sevk edilirken, polis gençlere dağılma uyarısında bulundu, ancak göstericilerin uyarılara karşı geldiği bildirildi. Midi istasyonu çevresinde yaklaşık 600 gencin katıldığı protestoya müdahale eden polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Müdahalenin ardından küçük gruplara ayrılarak ara sokaklara dağılan gençlerin polisten kaçmaya çalıştığı, güvenlik güçlerinin ise ara sokakların girişlerini tutarak grupları kuşatmaya çalıştığı belirtildi.

Liege de hareketlendi

Öte yandan, protestoların ilk başladığı ve üçten fazla kişinin bir araya gelmesinin hala yasak olduğu Liege kentinde de gençler, tarihi Place Saint-Lambert Meydanı ve Saint-Marguerite semtinde toplandı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin gençleri dağılmaya çağırdığı ancak göstericilerin uyarılara rağmen dağılmayarak yürüyüşlerini sürdürdüğü bildirildi.

Belçika'nın farklı kentlerinde devam eden protestolarda şu ana kadar gözaltına alınan ya da yaralananların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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