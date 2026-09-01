Belçika'da park kavgası: Polis 4 çocuk babasını vurdu

Belçika'da bir parkta çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgaya müdahale eden polis, 42 yaşındaki dört çocuk babasını vurarak öldürdü.

Belçika'nın Almanca konuşulan bölgesindeki Eupen kentinde bulunan Scheiblerplatz Parkı'nda çocuklar arasında başlayan kavga, ailelerin de olaya dahil olmasıyla büyüdü. Kısa sürede yaklaşık 50 kişinin karıştığı olaya müdahale eden polis ile grup arasında gerilim yaşandı. Müdahale sırasında gerçek mermi kullanan polis, 42 yaşındaki dört çocuk babasını vurarak öldürdü.

"Hayatını kaybeden şahıs bıçakla bir kişiyi yaraladı"

Eupen Savcılığı'na göre kavga, çocuklar arasında okuldan kaynaklanan bir anlaşmazlık nedeniyle başladı. Yetişkinlerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışmanın kontrolden çıkması üzerine polis çağrıldı. Savcılık, polis ekipleri olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden kişinin bir bıçak aldığını ve araya girmeye çalışan bir kişiyi yaraladığını bildirdi. Açıklamada, polis memurlarının iki el ateş ederek şahsı etkisiz hale getirdiği ve 42 yaşındaki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

"Silahsızdı, ateş açılması akıl almaz"

Hayatını kaybeden şahsın eşi adına konuşan avukat Hayat Karim, savcılığın olayla ilgili anlatımını kesin bir dille reddetti. Karim, hayatını kaybeden kişinin silahsız olduğunu belirterek polis müdahalesini "orantısız ve anlaşılmaz" olarak nitelendirdi. "Bir parkta, çocukların gözleri önünde silahsız birine ateş açılması akıl almaz" diyen Karim, soruşturmanın bu hususu aydınlatması gerektiğini savundu.

Olayın seyriyle ilgili tarafların anlatımları arasındaki ciddi farklılıklar nedeniyle iki ayrı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı