Belçika’da "Çin casusluğu" şüphesiyle tutuklama

Belçika'nın Oudenaarde şehrinde faaliyet gösteren ve 2024'te iflas eden yarı iletken çip üretim şirketi BelGan'ın eski bir yöneticisi, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı.

Belçika'da casusluk şüphesiyle yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oudenaarde şehrinde faaliyet gösteren ve 2024'te iflas eden yarı iletken çip üretim şirketi BelGan'ın eski bir yöneticisi, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Zanlının, 10 Mayıs'ta Pekin'e uçmak üzere uçağa bindiği sırada polis tarafından yakalandığı ve o tarihten bu yana tutuklu yargılandığı bildirildi.

Federal savcılık, şüphelinin, BelGan'ın kritik Ar-Ge biriminde görev yaptığını ve Çinli yatırımcıların şirketi satın almasının "teknoloji transferi amacı taşıdığı" yönünde ciddi kuşkular bulunduğunu açıkladı. Savcılık, Belçika-Çin çifte vatandaşlığına sahip olan eski yöneticinin casusluk, ticari sırların ifşası, suç örgütüne katılım, şirket malvarlığının kötüye kullanılması ve iflasla ilgili usulsüzlüklerde önemli rol oynama iddiasıyla yargılandığını bildirdi. Soruşturma dosyasında, "BelGan'ın 2021'de Çinli yatırımcılar tarafından satın alınması, şirketi büyütmek için değil, yarı iletken teknolojilerini Çin'e aktarmak amacıyla yapılmış olabilir" denildi. Savcılık, dosyanın yalnızca bireysel bir suçlamadan ibaret olmadığını, Belçika'nın stratejik teknoloji altyapısının korunması açısından geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü vurguladı. Konunun ehemmiyeti nedeniyle soruşturmanın uluslararası iş birliği gerektirebileceği belirtildi.

Şüpheli ticaret hukukuna göre yargılanmak istiyor

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan söz konusu yöneticinin casusluk suçlamalarını reddettiği bildirildi. Avukatı yoluyla kendisine yöneltilen suçlamaların casusluk değil ticaret hukuku kapsamında değerlendirilmesini talep ettiği bildirildi. Sürecin devamına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Kritik bilgilerin çalınarak Çin'e aktarılmasında aktif rol oynadı"

Belçika basınında geniş yer bulan haberlere göre, Çin ve Belçika vatandaşı olan söz konusu yöneticinin, Belçika şirketinin Çinliler tarafından satın alınması, ardından kritik bilgilerin çalınarak Çin'e aktarılması ve şirketin kasıtlı olarak iflasa sürüklenmesi sürecinde aktif rol oynadığı iddia edildi.

Belçika'nın en kritik şirketlerinden biriydi

Belçika'da hassas çip üreticisi olan BelGan, 2024 yılında yaşanan iflasından önce Belçika'nın yarı iletken ekosisteminde önemli bir Ar-Ge aktörü olarak görülüyordu. Şirketin çöküşü hala tartışılırken, ortaya çıkan casusluk iddiaları hem iflas sürecine hem de yabancı yatırımcıların rolüne ilişkin yeni soruları yeniden gündeme taşıdı.

Şirket, 2021 yılında mali sıkıntılar nedeniyle Çinli yatırımcılar tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı