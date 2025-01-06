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Belçika'da Başbakanlık Ofisine Bıçaklı Saldırı Girişimi

Belçika'da Başbakanlık Ofisine Bıçaklı Saldırı Girişimi
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Brüksel'de başbakanlık ofisine bıçaklı bir saldırgan girmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Başbakan Alexander de Croo, olay sırasında binada bulunmaktaydı.

Belçika'da başbakanlık ofisine girmeye çalışan bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı bir şahsın başbakanlık ofisine girmeye çalıştığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Başbakan Alexander de Croo'nun güvende olduğu, olay sırasında binada bulunmadığı kaydedildi.

De Croo olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müdahaleleri için askeri polis memurlarına içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Polisle birlikte durumu yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Şahsa ilişkin detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

De Croo Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerde partisinin hezimete uğramasının ardından istifa etmiş, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdüreceğini açıklamıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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